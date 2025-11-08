華府停擺｜美國交通部長：倘情況惡化　航班削減幅度或將增至20%

美國交通部長達菲（Sean Duffy）11月7日警告，如果聯邦政府停擺不結束，他可能會迫使航空公司削減高達20%的航班。



路透社報道，美國交通部此前已下令40個主要機場削減10%航班，以緩解航空系統的壓力。聯邦航空管理局（FAA）後來指示40個機場自7日起至14日，將國內航班削減比率從4%逐步提升到10%。

2025年11月7日，美國維珍尼亞州，在聯邦政府停擺期間，列根華盛頓國家機場空中交通管制塔的窗戶上掛著一塊寫有「為食物奔波」的標語。（Reuters）

美國這次削減航班從當地時間7日早上6時開始，受影響的航空公司包括美國四家最大航空公司——美國航空、達美航空、西南航空、美國聯合航空。

達菲7日告訴記者，如果情況持續惡化，更多空中交通管制員缺勤，他可能會下令削減20%的航班。他說：「我將評估數據，我們將根據空域情況做出決定。」

英國廣播公司（BBC）報道，美國7日有超過2000個航班取消或延誤。

在美國聯邦政府關門進入第38天之際，1.3萬名空中交通管制員和5萬名安檢人員被迫無薪工作，曠工率因此上升。許多空中交通管制員6日接到通知，下周的第二個工資周期他們將無法領取工資。

2025年10月24日，美國費城，美國交通部長達菲（Sean Duffy）在記者會上發表講話，談及政府停擺對航空安全工作人員和航班的影響。（Reuters）

紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）7日在社交媒體發布一張機場航班訊息牌的照片，顯示大量航班取消。她寫道：「共和黨讓政府關門，使美國在節日前夕陷入癱瘓！」

此外，由於許多空中交通管制員缺勤，包括亞特蘭大、三藩市、休斯頓、鳳凰城、華盛頓特區、紐瓦克在內的10個機場，有數百個航班延誤。截至美東時間7日下午3時30分，延誤航班已超過4000個。

