朝鮮批美國加劇地區軍事緊張形勢　威脅採取進攻性行動回應

朝鮮國防部長努光鐵11月8日譴責韓國和美國本週舉行的年度安全會談，以及批評美方最近的軍事部署是蓄意對朝鮮表達敵意，加劇朝鮮半島政治和軍事緊張局勢，並揚言將對「敵對威脅」採取更具進攻性的行動。韓國國防部同日聲明，稱對朝鮮抨擊美韓年度聯合軍演和會議感遺憾，並強烈譴責朝鮮日前向東部海域發射彈道導彈。



韓聯社8日引述朝中社稱，努光鐵當日發聲明表示，朝鮮正確地了解到美國對朝方的敵意，並譴責美方此前與韓國舉行的聯合空中演習以及美國核動力航母「喬治華盛頓號」（USS George Washington，CVN-73）最近對韓國的訪問。

2025年11月4日，美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和韓國防部長安圭伯在首爾國防部舉行美韓第57次安全磋商會議後，一起在記者會上握手。（Reuters）

努光鐵又指，美韓國防部長本週稍早訪問朝鮮半島南北邊界以及隨後舉行的安全會談，是為了密謀加強對朝威懾力，公開表露要與朝鮮對抗到底的敵對本性及意圖。

努光鐵警告說，所有侵犯朝鮮安全領域的威脅都將成為「直接目標」，朝方將以「必要的方式」加以管控，並秉持以強大實力確保安全、捍衛和平的原則，對敵人的威脅採取進攻性行動。