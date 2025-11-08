美政府停擺｜消費者信心創近3年新低　月度就業報告暫停發布

根據密歇根大學（University of Michigan）日前進行的一項月度調查，由10月初開始的美國聯邦政府停擺，已導緻美國消費者信心在11月下降約6%，跌至接近歷史最低點。據悉，2025年11月的消費者信心指數為50.3，低於10月份的53.6。



英國《衛報》報道，調查負責人Joanne Hsu在一份聲明中表示，「由於聯邦政府停擺已持續一個多月，消費者現在開始擔憂經濟可能面臨的負面影響」，「本月消費者信心普遍出現下降，無論年齡、收入或政治傾向如何，都出現了這種下降。」

2025年11月5日，美國加州，圖為工作人員在派食物活動中，向有需要人士免費派食物，以應對聯邦政府停擺所引至的「補充營養援助計劃」（SNAP，又稱食品券計劃）的救濟金的延遲發放。（Getty）

消費者信心指數上次如此低迷是在2022年6月，當時因新型冠狀病毒疫情通脹肆虐，導致信心指數降至50.0。

由於政府停擺，原定於周五發布的月度就業報告也暫停發布，其他例行月度報告亦同步中止。在官方數據缺席的情況下，投資者轉而參考規模較小、由私人資助的研究報告。

為美國企業提供服務的最大的薪資處理（payroll）與人力資源管理服務供應商ADP指出，私人企業在今年10月新增4.2萬個新崗位，不過仍低於以往11月至1月之中，18.8萬個崗位的均線。

美國總統特朗普政府表示，計劃為數百萬美國人提供部分食品援助，此前兩名法官裁定在11月政府停擺期間必須使用應急資金支付福利。（Reuters）

美國智庫Groundwork Collaborative的政策和倡導主管Alex Jacquez在關於密歇根州調查報告的聲明中指出，「美國人正在失去對經濟的信心，因為他們正在遭受損失。每天都愈來愈清楚地表明，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對改善美國家庭的生活沒有真正的興趣。他對經濟的管理不善，導致許多家庭背負着創紀錄的債務，並面臨不斷上漲的物價。」