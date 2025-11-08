特朗普指生活成本低於拜登政府　遭質疑反批記者「假新聞」｜有片

隨着感恩節臨近，美國家庭面臨食品和日常開支上漲壓力，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一直否認美國民眾因此承受困擾。當地時間11月7日，美國總統特朗普在回應關於美國家庭生計成本的問題時，情緒激動地抨擊了提問記者，稱其提問方式「虛假、令人作嘔」。



據美國赫芬頓郵報網站報道，當天，特朗普在與匈牙利總統歐爾班（Viktor Orbán）會晤期間，再次否認美國民眾因日常商品價格高漲而承受困擾。他辯稱，自己的政府曾有效應對因禽流感疫情導致的雞蛋價格飆升，但這一政績未獲得應有認可。

隨後，他將矛頭指向媒體，並提及一件令他耿耿於懷的往事：在他「第二任期剛開始兩天」時，就有記者因雞蛋漲價問題對他「大喊大叫」。

特朗普繼續補充道，「唯一的問題是假新聞，而你們這些人根本不想報道它。」

他還說，「我不想談可負擔性問題，大家都知道，特朗普時期花費遠低於在『瞌睡拜登（Joe Biden）』時期。」為佐證這一說法，特朗普引用了沃爾瑪﹙Walmart﹚關於感恩節晚餐費用的統計數據，稱費用較去年有所下降，但未提及該估算所包含的食物種類減少，也未列出品牌名稱。

2025年11月7日，美國華盛頓特區，圖為特朗普與歐爾班共進午餐。（Reuters）

但赫芬頓郵報指出，儘管雞蛋價格有所下降，但其他食品，包括肉類，以及能源和日常必需品仍保持高位。

此後，特朗普顯然對一開始就必須連續回答多次此類問題感到惱火。他當場指責一名記者所屬的媒體是「假新聞」，並隨後拒絕再回答她的提問。該名記者來自美國全國廣播公司新聞頻道（NBC）。

最終，特朗普請白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）回答相關問題，並表示這些新聞記者的提問方式「虛假、令人作嘔」。

另據美國媒體Axios報道，零售巨頭沃爾瑪公布了2025年感恩節套餐方案，其價格雖有所下調，但套餐內容明顯縮水。與此同時，特朗普政府正就一項法院裁決提起上訴，拒絕全額發放11月的「營養補充援助計劃」福利，導致數千萬民眾面臨救助金延遲發放的困境。

當地時間10月21日，美國零售巨頭沃爾瑪宣布，其2025年「感恩節餐籃」即日起正式銷售。該套餐售價低於40美元（約311港元），可供十人享用，人均花費不足4美元（約31港元）。沃爾瑪指出，這是自2022年推出該活動以來價格最低的一次。

與2024年每人7美元（約54港元）、僅供8人食用的套餐相比，新版套餐價格雖大幅下調，但經Axios核查，新套餐所含食材種類從原先的29項減少至23項，部份食材如炸洋蔥和奶油蘑菇湯的份量也有所縮減。

被剔除的食材包括新鮮洋蔥、芹菜、紅薯，以及雞湯調味料、棉花糖和山核桃派等。新套餐還做出幾項明顯調整：以更廉價的新鮮蔓越莓替代品牌蔓越莓醬，並用普通餐包取代夏威夷餐包。

值得注意的是，特朗普近期持續關注該套餐的輿論反應，而另一方面，其政府卻對法院要求全額發放SNAP福利的指令提出異議。這場法律糾紛已造成約4200萬美國人，其中許多是老年人與兒童，無法及時獲得本月的緊急食品援助。

當地時間11月6日，一名聯邦法官裁定美國農業部必須在7日前發放相關資金，但特朗普政府未予執行，並於7日上午提出緊急上訴，要求暫緩執行該裁決。

當地時間11月7日，美國聯邦最高法院大法官積遜（Ketanji Brown Jackson）發布緊急命令，暫時中止下級法院要求特朗普政府在11月全面發放補充營養援助計劃（SNAP）福利的裁定。此舉意味着美國農業部暫時無需在當日內撥付約40億美元用於該項目。

這一決定為臨時性「行政中止令」，旨在為上訴法院爭取更多審理時間。儘管判決未觸及案件實質問題，但可能影響數千萬依賴該項目維持基本生活的美國民眾。

當地時間11月4日，《華盛頓郵報》一項最新民調顯示，多數美國民眾認為特朗普政府推行的高額關稅政策損害民眾的家庭財務狀況，並推動通脹上升。

2025年11月5日，美國加州，圖為工作人員在派食物活動中，向有需要人士免費派食物，以應對聯邦政府停擺所引至的「補充營養援助計劃」（SNAP，又稱食品券計劃）的救濟金的延遲發放。（Getty）

調查結果顯示，約7成美國人表示，與去年相比，他們在食品雜貨上的支出增加；6成承認水電費支出上升；另有4成表示醫療、住房及汽油開銷更高。整體上，55%的受訪者認為關稅政策使家庭財務狀況惡化。

在黨派分布上，96%的民主黨人、72%的無黨派人士及29%的共和黨人不認可特朗普政府處理關稅問題的方式；同時，超過6成受訪者認為關稅推高美國通脹，並損害本國及被徵稅國家的經濟。

另據此前美國全國廣播公司新聞頻道（NBC）近期的一項民意調查顯示，在特朗普就職不到一年的時間裏，美國民眾對於其對經濟的管理方式愈發感到不滿。

在10月25日至28日進行的一項針對1000名選民的民意調查中，63%的受訪者表示特朗普在經濟方面的表現未達到他們的預期。另外，65%的人認為特朗普未能切實維護中產階級的利益，還有66%的人對他在處理通貨膨脹和生活成本問題上的表現持同樣不滿的態度。

和3月相比，特朗普在此民意調查中的總體支持率已經下降了4個百分點，降至43%，而有55%的人對這位總統的工作表現表示不滿。

本文獲《觀察者網》授權轉載

