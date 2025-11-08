美國最高法院叫停地方法官命令　允特朗普暫緩發放食品救濟金

美國聯邦政府停擺持續，繼日前羅得島州聯邦地區法院法官麥康奈爾（John McConnell）下令要求總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的政府在11月7日按時全額支付本月「補充營養援助計劃」（SNAP，又稱食品券計劃）救濟金後，最高法院法官在午夜前緊急叫停該命令，允許特朗普政府政府暫時扣押約40億美元（約300億港元）的救濟金。



《紐約時報》報道，美國最高法院大法官積遜（Ketanji Brown Jackson）今次通過發布「行政暫停令」（administrative stay）來叫停日前發放SNAP救濟金的命令，旨在為下級法院爭取更多審理時間。

2025年10月30日，美國紐約市一間雜貨店的窗戶前掛着寫有俗稱「食物券」的「營養補充援助計劃」（Supplemental Nutrition Association Program，SNAP）的掛牌 。（Getty）

第一美國巡迴上訴法院目前正審理麥康奈爾做出的命令所引至的官非，因聯邦政府早前表示將提供緊急資金，以承擔部份11月的救濟金，而不是前者命令中所要求的全額承擔。

司法部律師在最高法院的申請書中表示，如果麥康奈爾作出的裁决得以維持，將會「通過司法命令引發銀行的擠兌」，進而「加劇聯邦政府停擺所引至的亂象」。

儘管判決未觸及案件實質問題，但可能影響數千萬依賴該項目維持基本生活的美國民眾。

2025年10月29日，美國加州洛杉磯，一名國民警衛隊成員在洛杉磯地區食物銀行設施內幫忙打包食物。由於美國史上第二長的政府停擺，近4,200萬美國人面臨補充營養援助計劃（SNAP，即食品券）福利可能中斷的風險。（Reuters）

美國民主黨則在當晚表示反對，有人指控特朗普將SNAP當做推動聯邦政府重啟談判的籌碼。民主黨當日也提出一項讓步方案，即建議把奧巴馬醫改保險補貼延長一年和政府重開兩項議題捆綁解決，但遭共和黨拒絕。

SNAP的資金在本月1日因聯邦政府停擺而耗盡，是美國最大的反飢餓項目首次中斷，近4200萬美國人面臨捱餓風險。