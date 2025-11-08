美國法官頒永久禁令阻特朗普出兵波特蘭　強調派兵超越總統職權

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月底聲稱要派國民警衛隊進駐俄勒岡州波特蘭市（Portland）保護移民和海關執法局（ICE）設施以免受極端人士圍攻。事件引發反彈，俄勒岡州、加州和波特蘭市早前還聯合入稟法院，聯邦法官11月7日做出裁決，永久禁止特朗普政府以應對移民政策抗議活動為理由派兵進駐波特蘭。



《紐約時報》報道，此前為阻止派兵頒發初步禁令的俄勒岡州聯邦法官Karin J. Immergut，在今次的判決中指出，派兵決定不僅遭到俄勒岡州州長反對，更不是負責保護ICE設施官員提出的要求，認為超出總統職權範圍，因此聯邦化並調動國民警衛隊「缺乏法律依據」。

2025年10月2日，在美國俄勒岡州波特蘭南部的移民和海關執法局（ICE）總部外舉行抗議活動期間，一名身著充氣青蛙服裝的示威者與執法人員對峙。（Reuters）

法官也反對特朗普主張的「反法西斯主義運動」（Antifa）等「國內恐怖分子」正攻擊ICE設施的說法，強調ICE區域主任關於俄勒岡設施損壞程度或抗議活動造成破壞的證詞並不可信。

代表聯邦政府應訴的律師則在庭審中表示，如果判決對特朗普政府不利，將向三藩市的第九巡回上訴法院就裁決做出上訴。

根據美國法律，美國總統僅在三種情況下可以在美國本土派駐國民警衛隊介入治安，即外國入侵；叛亂或叛亂威脅；或現有資源無法執行美國法律。