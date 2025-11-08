特朗普稱印度大致停買俄石油　暗示或訪印：倘受邀明年出訪

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月6日表示，美國與印度的貿易談判進展順利，印方已大致上停止（largely stopped）從俄羅斯購買石油，又指倘印度總理莫迪（Narendra Modi）向他發出邀請，自己將於2026年訪問該國。



美媒全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，特朗普當日在白宮向記者發表上述講話，並大讚莫迪是個偉人，而且是他的朋友。

印度總理莫迪2025年2月13日訪問白宮，與美國總統特朗普會面。(Reuters)

印度和美國的關係最近數月來一直處於緊張狀態，其中美國對印度的50%高額關稅、印度購買俄羅斯原油等爭議是導致兩者關係緊張的主因。

報道指，美國此前宣布對兩間俄羅斯石油巨頭實施制裁後，印度煉油商已開始減少俄羅斯石油的進口。

美國總統特朗普2025年11月4日在白宮向共和黨參議員發表講話（Reuters）

報道引述牛津經濟研究院東南亞研究主管赫爾曼（Alexandra Hermann）分析，美印雙方似乎都對在今年底前達成貿易協議持樂觀態度，甚或有望在未來幾週內達成協議。

她認為，印度商品的關稅稅率或可以從目前的50%降至20%，使印方面臨關稅水平降至與越南、泰國或菲律賓等亞洲國家相當。