印度女傭升降機內摔死僱主愛犬謊稱車禍　行兇後「冷靜拖屍」離開

印度班加羅爾市日前發生一起令人髮指的虐狗致死案件，一名29歲女傭普什帕拉塔（Pushpalatha）因不滿僱主飼養的寵物犬吠叫，竟在電梯內將小狗活活摔死，事後還謊稱是交通意外，直到飼主調閱監視器畫面才發現真相，目前警方已介入調查。



謊稱小狗遇車禍 飼主調閱監視器發現真相

《印度時報》報導，事件發生在班加羅爾北部巴加魯爾區一棟社區大樓內。當地時間10月31日下午4點，普什帕拉塔因受僱照顧兩隻寵物犬，牽着狗進入電梯，沒想到突然抓起其中一隻名為高飛（Goofy）的小狗，用力往牆壁摔去，導致小狗當場死亡，普什帕拉塔也在發現小狗死亡後，冷靜地用牽繩拖著小狗的屍體離開電梯。

小狗高飛（Goofy）遭女傭摔死。（X@sagayrajp）

當場摔死小狗後冷靜拖著屍體離開電梯（慎入）：

事後普什帕拉塔向飼主謊稱小狗死於車禍，飼主因察覺有異而調閱大樓監視器，才發現愛犬遭到殘忍對待，隨即向警方報案。飼主拉希．普賈里（Rashi Poojari）在網上發文表示：

我到現在仍無法相信這一切真的發生了。我的心已經碎得無法用言語形容。我已經採取一切措施，確保這個殘忍的女人為自己的行為受到嚴懲。希望像Goofy這樣的悲劇，再也不要發生在任何無辜的生命身上。

據了解，寵物飼主每個月支付普什帕拉塔2萬3000盧比（約合2017港元），並為普什帕拉塔在同一棟大樓中提供住宿。

疑不滿偷竊被警告

警方偵訊後，普什帕拉塔承認是因為寵物狗不斷吠叫讓她感到煩躁，才會痛下殺手。不過調查人員還發現，她先前曾因偷竊僱主家中物品遭到警告，不排除這次虐狗行為是蓄意報復。

另外，普什帕拉塔在事件發生後開始收拾行李準備離開，飼主察覺有異，發現家中一些貴重物品遺失，在檢查普什帕拉塔的房間後，發現遺失的金項鍊被藏在毯子下，警方目前也對此立案調查。目前案件持續偵辦中，普什帕拉塔將面臨相關法律制裁。

