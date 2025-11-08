美國據報阻英偉達對華出售B30A晶片

美國半導體巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）因美國對華晶片禁運，而針對中國市場推出一款可用於訓練人工智能（AI）模型的晶片。這款名為B30A的晶片使用與英偉達王牌AI晶片B300同樣的Blackwell架構製造，被視為降級版B300。美媒引消息人士指，美國白宮11月7日已通知其他聯邦機構，禁止英偉達將這款名為B30A的晶片出售給中國。



美國科技新聞網站The Information與路透社報道，英偉達早前已向多家中國公司提供B30A晶片的樣品，並且正努力修改晶片設計，希望華府能夠重新考慮出售晶片事宜。

這款晶片可在高效組建的大型晶片集群中，用於訓練大型語言模型，具有許多中國公司需要的開發能力。

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）在台北COMPUTEX電腦展上展示Blackwell架構顯示卡。（Reuters）

英偉達發言人指出，公司「在中國競爭激烈的資料中心運算市占率為零」，因此未將中國市場納入業績預測。報道引述消息人士指，北京最近發布指導意見，要求所有獲得國家資金的新建資料中心，將僅能採用國產晶片，而完工進度不到3成的資料中心必須拆除所有已安裝的外國晶片或取消採購計畫；進度較高的資料中心則將逐案檢視。