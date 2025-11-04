WSJ：黃仁勳倡美國放寬晶片售華限制 魯比奧等官員反對下未成事
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國《華爾街日報》11月4日報道，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳此前一直遊說下，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本來計劃在此前舉行的「習特會」中，與中國國家主席習近平談及放寬英偉達Blackwell先進人工智能（AI）晶片出口中國的相關議題。然而，在國務卿魯比奧（Marco Rubio）等美國高級官員的一致反對下，兩國領導人終未進行相關討論。
報道引述美國官員稱，特朗普在10月30日舉行的「習特會」前，曾計劃在會晤時討論黃仁勳提出「放寬對華出售新型AI晶片」的可能性。
然而，魯比奧反對放寬出口，並告訴特朗普這將強化中國AI數據中心能力威脅到美國國家安全。報道引述知情官員稱，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也反對放寬限制。
相關官員稱，特朗普面對高層官員近乎一致的反對下，決定不在「習特會」中討論放寬晶片出口限制一事。
報道稱，特朗普結束亞洲之行後已改變了方針，他在2日播出採訪中表示，美國將允許中國與英偉達打交道，但不能涉及最先進的晶片。
特朗普同日向記者時談到Blackwell晶片時也強調，美國不會將Blackwell先進AI人工智能晶片提供給包括中國在內的「其他人」，惟他沒有具體說明其提及的晶片是性能最高的版本，還是為中國設計的性能較低版本。
