路透社：中國要求獲國家資金支持數據中心僅使用國產AI晶片

路透社11月5日報道，中國政府已發布指導意見，要求所有獲國家資金支持的新建數據中心項目，只能使用國產的AI晶片。報道指近幾週來，中國監管機構已命令完成度低於30%的數據中心拆除所有已安裝的外國晶片，或取消採購計劃。對於進度較快的項目，則將視具體情況個別審核。



路透社引述消息人士稱，目前尚不清楚該指導意見是適用於全國範圍，還是僅適用於某些省份。

2025年4月19日，中國河南，圖為在鄭州展出的一塊來自英偉達的H20晶片。（Getty）

此舉進一步粉碎Nvidia（英偉達）重奪中國市場份額的希望。Nvidia行政總裁黃仁勳此前曾多次遊說特朗普政府，希望其允許Nvidia向中國出售更多AI晶片。但該公司近期表示，Nvidia目前在中國AI晶片市場份額已降至零，而2022年這一數字高達95%。

2025年10月31日，英偉達（NVIDIA，又譯輝達）行政總裁黃仁勳在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）行政總裁峰會會後記者會上發表演說。（Reuters）

隨着最新指令的推出，包括華為、寒武紀在內的中國晶片製造商預計將爭取到更大市場份額。這些中國公司的產品已經可以與Nvidia部分產品相媲美，但此前它們在打入市場方面仍然困難重重，因為習慣使用Nvidia軟件生態系統的開發者，對採用國產替代方案一直有所顧慮。