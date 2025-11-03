特朗普：不會將英偉達Blackwell晶片供給其他國家　包括中國

美國總統特朗普（Donald Trump）11月2日表示，美國不會將英偉達（Nvidia）的Blackwell先進AI人工智能晶片提供給「其他人」，包括中國，並稱他定期與英偉達行政總裁黃仁勳會面。特朗普上周曾暗示，他可能會在早前的習特會與中國國家主席習近平討論晶片問題，惟最終表示雙方並未提及此事。



特朗普周日於空軍一號對記者表示：「新款Blackwell晶片領先其他所有晶片10年，因此我們不會把這款晶片提供給其他國家。」

自今年8月以來，關於特朗普政府是否會允許向中國出口Blackwell晶片的疑問就一直未曾停止。當時，特朗普曾暗示可能允許在中國銷售英偉達下一代先進GPU晶片的簡化版。這個消息引發了華盛頓對華鷹派的批評，因若Blackwell晶片可能出售給中國企業，他們擔心這項技術將極大提升中國的軍事能力並加速其人工智慧發展。

圖為2024年6月在台北國際電腦展展出的英偉達Blackwell GPU。(Reuters)

眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨眾議員莫倫納（John Moolenaar）表示，此舉「無異於向伊朗提供武器級鈾」。

特朗普最新的說法表明，美國政府可能並不傾向於向海外廣泛提供這款備受矚目的晶片。

黃仁勳上周表示，由於北京方面對英偉達的態度，故沒有申請進入中國市場的美國出口許可。之後，他宣布將向韓國及當地一些最大的企業包括三星電子供應超過26萬顆 Blackwell AI晶片。現時未知這會否影響有關的供應。