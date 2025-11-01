黃仁勳韓國食炸雞帶動股市　雞肉股狂漲　餐廳競爭對手升兩成

美國半導體企業英偉達（NVIDIA，又譯輝達）公司行政總裁黃仁勳在10月30日與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣於首爾一間炸雞餐廳共進晚餐。韓媒披露三人「晚宴」菜單中包括炸雞等韓國的國民美食，他們今次幫襯不僅引發外界關注，更帶動韓國股市中多隻雞肉相關股票躍升，甚至漲停。



彭博社報道，三人光顧的名為「Kkanbu炸雞」的餐廳位於首爾三成洞，儘管餐廳並未在韓國股市上市，但三人在餐廳聚會的照片在網上瘋傳後，竟帶動業內競爭對手、擁有「橋村炸雞」的Kyochon F&Ｂ的股價在周五躍升20%。

此外，家禽加工商Cherrybro股價也飆升30%而漲停，成交量暴增至平時約200倍，而製造可自動烹製炸雞的「炸雞機器人」的生產商Neuromeka股價同樣大漲。

據悉，三人在餐廳有下單啤酒，還加購香脆去骨雞與蒜香醬油雞佐餐，店家還贈送了芝士球而餐廳的名字「Kkanbu（깐부치킨）」也被外界發掘暗藏玄機，這一詞其實是韓國俚語，意為「親密的朋友」。韓媒引述分析，指黃仁勳選擇「Kkanbu炸雞」餐廳作為聚會地點，象徵着他希望與三星、現代結成「像兄弟一樣的同盟」。

「Kkanbu」一詞因Netflix劇集《魷魚遊戲》而廣為人知。在《魷魚遊戲》中，「001吳一男」與男主角「成奇勳」在第4關打彈珠時，吳一男在遊戲開始時告訴成奇勳，我們是「Kkanbu」，兩人還打勾勾，最後吳一男把彈珠都給了成奇勳。