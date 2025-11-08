美媒：美防長9個月來解僱或邊緣化逾20將領　軍中不信任氣氛瀰漫

美媒報道，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）過去9個月已解僱或邊緣化至少20多名將軍和海軍上將，做法在近幾十年來沒有前例，且幾乎沒有對自身舉動作任何解釋。由於行事的完全不可預測性，軍中瀰漫焦慮與不信任氣氛，迫使高級軍官選邊站隊，有時甚至使他們互相敵對。



《紐約時報》報道，赫格塞思此前延遲或取消至少4名高級軍官的晉升，原因是他們曾為美軍前參謀首長聯席會議主席、陸軍上將米利（Mark Milley）工作過，而總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對米利甚至不滿，多次指責他對政府不忠。

美軍前參謀首長聯席會議主席、陸軍上將米利（Mark Milley）(REUTERS)

其他部份軍官則因在社交媒體上受到右翼網紅的攻擊，或因多年以前曾支持多元化、公平和包容（DEI）計劃而失寵。如海軍海豹部隊司令桑茲少將（Rear Adm. Milton Sands），曾推動海豹部隊訓練納入女教官，於8月被赫格塞斯解職。

有些領導人還因提供坦率的軍事評估而被免職。現任美國南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）此前曾對美國在加勒比海對船隻發動的軍事打擊提出質疑。特朗普政府聲稱這些船隻涉及毒品走私，但未提供具體證據。赫格塞思則於上月宣布，霍爾西將於年底卸任，比原定任期提早2年。

現任美國南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）上將，計劃於2025年年底卸任，比原3年任期提早2年。（Getty）

赫格塞思曾在公開場合強調「團結」是打造強大軍隊的關鍵要素。但軍方官員向紐約時報表示，他上任後的清洗行動反而削弱軍中的團結程度。