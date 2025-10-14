美國傳媒拒絕國防部僅可報道授權資訊要求　赫格塞思：Bye

美國國防部（又稱戰爭部）9月通知多間可報道五角大樓新聞的本地傳媒，要求記者必須同意不披露未經授權資訊，否則就吊銷證件。這項限期在10月14日下午要求傳媒允諾的通知最終遭業界拒絕，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）則在社交平台上以揮手告別的Emoji（👋）分別回應發文拒絕的傳媒，還發文重申立場。



英國《衛報》報道，《華盛頓郵報》、《大西洋月刊》、《紐約時報》三間報社在社交平台上發布的回絕聲明均遭到赫格塞思的告別回應，此外，《華盛頓郵報》、《衛報》、《赫芬頓郵報》以及美國有線電視新聞網絡（CNN）、美國全國公共廣播電台（NPR）、路透社、美聯社以及軍事新聞網Breaking Defense均表示不會同意國防部主張。

2025年10月14日，圖為美國國防部長赫格塞思在社交平台上一一回應那些拒絕國防部主張的美國傳媒，《華盛頓郵報》、《大西洋月刊》、《紐約時報》三間報社在社交平台上聲明不會同意國防部不得披露未經授權資訊的要求。（截圖自X@PeteHegseth）

赫格塞思還在回應後發文，強調記者獲准進入國防部是一種「特權（privilege）」而非與生俱來的「權利（right）」，並列出三條指引：記者必須佩戴可見證件、 持證記者不得煽動犯罪行為、持證記者不再能（於國防部）自由行動。

《華盛頓郵報》在聲明中指出，國防部的措施對資訊的流通施加不必要限制，涉嫌削弱美國憲法第一修正案的保護規模，將繼續大力且公正地報道國防部與華府的政策與立場。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的旗下政府上任後對傳媒接連施壓，不僅為非傳統媒體在白宮記者簡報室分配席位，還要求持證進入國防部的傳統媒體撤離機構原獲分配的辦公區，這些舉措均包含在被稱為「年度媒體輪換計劃（annual media rotation program）」的措施之中。