赫格塞思：美中關係從未如此好 與董軍會面討論直接軍事溝通渠道
撰文：洪怡霖
美國國防部長（又稱戰爭部長）赫格塞思（Pete Hegseth）周六（11月1日）表示，在馬來西亞與中國國防部長董軍後，剛與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）電話。他說，自己與特朗普一致認為，美中關係從未如此之好。
赫格塞思在X發文稱：「繼特朗普總統在韓國與習近平主席舉行歷史性會晤後，我在馬來西亞與中國國防部長董軍舉行同樣積極的會晤。昨晚，我們又進行對話。」
他說：「董軍上將和我一致認為，和平、穩定和良好關係是我們兩個偉大而強大的國家發展的最佳途徑。正如特朗普總統所說，他那次歷史性的『G2峰會』為美中兩國的持久和平與成功奠定基調。」
赫格塞思指，美國戰爭部也將秉持同樣的理念，即透過實力、相互尊重和積極關係來維護和平。
董軍與赫格塞思一致認為，美中雙方應該建立軍事溝通渠道，以減少衝突，消除任何可能出現的問題，兩人很快將就此舉行更多會晤。
赫格塞思最後說道：「願上帝保佑中國和美國！」
