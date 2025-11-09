美國政府停擺持續　共和黨領袖：兩黨談判出現積極轉機

美國政府停擺已踏入第39天，參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）周六（11月8日）表示，旨在結束聯邦政府停擺的兩黨談判出現積極轉機，議員們正努力達成協議以暫時重啟政府，並為部份機構推出3項較長期的資金法案。



路透社報道，當被記者問及過去24小時內是否進行具積極性質的兩黨會談時，圖恩回答：「是的，我認為是這樣。」

報道指，參議院周日將舉行罕見的會議，再次進行嘗試。

2025年11月4日，美國參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）在每週政策午餐會後的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

為尋求突破，美國參議院民主黨周五提出一項新的提案，建議把奧巴馬醫改保險補貼延長一年和政府重開兩項議題捆綁解決，但遭共和黨迅速拒絕。

兩黨領導人就醫療提案等問題僵持不下之際，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周六向參議院的共和黨人提出建議，那就是將目前根據俗稱「奧巴馬醫改」的《平價醫療法案》、撥給保險公司的聯邦資金直接發放給民眾。