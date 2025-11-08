停擺未見盡頭　美國共和黨領袖要求參議員周末留守華府　冀破僵局

美國政府停擺已踏入第38天，尚未看到終點，參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）要求議員們在11月7日會後繼續留在華盛頓，冀周末加班可以帶來兩黨達成協議的「奇蹟」，為這次長達近6周停擺以來的首次。但由於兩黨領導人就醫療提案等問題僵持不下，談判進展緩慢，外界普遍懷疑下周初之前能否有任何實質進展。



美國《政治報》（Politico）報道，參議院將於周六中午召開會議，但目前暫無投票安排。

共和黨領導層暫不打算再次就眾議院通過、但已被民主黨連續否決14次的臨時撥款法案進行再次投票，但希望透過兩黨參議員之間的對話，爭取足夠支持，以重啟政府。

2025年11月4日，美國參議院共和黨領袖圖恩（John Thune，左）在國會山每週政策午餐會後的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

圖恩周五晚表示，「我們待在這裏，看看能否達成一些可以進行投票的方案，」並補充說「結果如何還有待觀察」。

參與政府撥款談判的兩黨小組預計將在華盛頓停留至周末，繼續進行協商。另一方面，眾議院和參議院撥款委員會的高級成員，也正試圖確定一項涵蓋三項法案的方案，該方案將為食品援助、退伍軍人計劃及其他機構與項目提供全年度資金。

2025年11月7日，美國維珍尼亞州，在聯邦政府停擺期間，列根華盛頓國家機場空中交通管制塔的窗戶上掛著一塊寫有「為食物奔波」的標語。（Reuters）

即便兩黨對話仍在繼續，外界仍懷疑他們能否最終達成協議。參議員們似乎離解決民主黨的主要關切仍相去甚遠：也就是確保將於年底到期的《平價醫療法案》（Affordable Care Act）補貼得以延長。共和黨提出，在政府重新開放後可就此議題舉行參議院表決，但無法保證眾議院或總統會採取行動。