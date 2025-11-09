美國政府停擺｜參議院罕有周末開會　兩黨議員恢復磋商惟未達共識

美國聯邦政府停擺踏入第39日，參議院罕有於周六召開會議，惟未有再就臨時撥款方案進行表決。報道指，部份民主黨中間派議員與共和黨私下磋商，已經取得進展，但在關鍵的醫療保險補貼問題上仍未能達成共識。



多數黨領袖圖恩（John Thune）11月8日形容，相關的磋商積極，會持續進行。他透露稱，正製定短期撥款法案，讓聯邦政府可以運作至明年1月，以便兩黨有更多時間磋商。

美國政府停擺的影響持續擴大，多個機場連續第二日削減運力。周六有逾1,000航班取消，最少4,600班延誤。美國聯邦航空管理局（FAA）周六表示，紐約地區三大機場——紐約肯尼迪國際機場、新澤西州紐瓦克自由國際機場和紐約拉瓜迪亞機場均因人手短缺出現航班延誤。

民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）批評，特朗普政府削減航班和糧食補貼，是玩弄政治，又批評共和黨拒絕民主黨提出，只暫時延長醫保方案一年的讓步方案。

總統特朗普（Donald Trump）則在社交平台發文，呼籲共和黨參議員把補貼保險公司的數千億美元資金，直接發放給民眾，讓他們能自行選擇購買醫保，並可保留剩餘的補貼。