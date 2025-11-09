拉夫羅夫：普京下令著手預備核試　疑華府未就特朗普言論統一口徑

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）11月8日表示，總統普京上周三在安全會議上，已責令外交部、國防部和特種部隊等就籌備核武測試的可行性提出建議。他指，外交部正執行相關指令，將向公眾交代落實情況。他指出，懷疑美國總統特朗普（Donald Trump）的管治班子，並未就特朗普早前的核試威脅統一口徑。



特朗普上月底表示，因應其他國家展開核試，他已下令國防部即時啟動對等核武試驗，惟未有詳細說明。拉夫羅夫周六表示，俄方至今尚未通過外交渠道獲取具體解釋，質疑美國政府內部對特朗普相關言論缺乏統一理解。

拉夫羅夫進一步指，不知道特朗普所講的「核試」，是恢復全面核試、核武運載器測試，還是只屬亞臨界測試。亞臨界測試是指，在測試中不會出現核鏈式反應。所有擁核國都會進行這類測試，確保核庫存的安全性及作戰能力；而這種測試並無違反《全面禁止核試條約》。

近期，俄美關係急劇惡化。由於特朗普對結束烏克蘭戰爭缺乏進展感到不滿，他取消了原定與普京的峰會，並自今年1月重返白宮以來首次對俄羅斯實施制裁。