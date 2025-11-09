歐盟：中方同意恢復出口部分安世晶片 僅限於民用用途
撰文：莊勁菲
歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）11月8日在社交平台上表示，已確認中國商務部同意簡化安世半導體（Nexperia）向歐盟和全球客戶出口晶片的程序，只要證明晶片將用於民用用途，便會發布出口限制豁免許可。有關措施已即時生效。
謝夫喬維奇周六表示：「我們正繼續與中國和荷蘭政府進行密切溝通，努力建立一個持久、穩定、可預測的框架，以確保半導體流動的全面恢覆。這種穩定性和可預測性對於歐洲的工業基礎至關重要，有助於提升其全球競爭力。」
中國商務部發言人周日表示，指中方本着對全球半導體供應鏈穩定與安全的負責任態度，已於11月1日宣布對符合條件的相關出口予以豁免，而造成當前全球半導體供應鏈混亂的源頭和責任在荷方。
《華爾街日報》引述消息人士透露，中方放寬出口限制的舉措，源於中國國家主席習近平和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上週在韓國釜山會談期間，達成的一項框架協議。
