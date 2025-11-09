印尼雅加達清真寺爆炸案增至96傷　17歲男學生疑遭欺凌後犯案

印尼首都雅加達一間位於學校內的清真寺11月7日發生爆炸，造成至少96人受傷。據當地官員指，他們正在對一名17歲涉案男學生進行調查。外媒報道指，據稱疑犯因遭受欺凌後，採取措施進行報復。



案發於上周五，學校清真寺聚集了進行主麻日禮拜的信眾。印尼警察總長Listyo Sigit Prabowo表示，爆炸導致96人受傷，其中29人住院治療、至少2人在深切治療部救治。受害者大多是學生。

一名該校學生向傳媒透露，疑犯是他的同學，曾遭受欺凌，「想要進行報復」。

2025年11月7日，印尼雅加達，一間位於學校內的清真寺發生爆炸。圖為醫護人員在雅加達伊斯蘭醫院用擔架抬着一名受傷的學生。（Reuters）

警察總長表示，17歲疑犯已經被送醫治療，周五接受手術後正在康復中：「疑犯的病情正在好轉，希望這能讓我們在需要時更容易開展工作。」

印尼警方反恐部隊「88特別分隊」（Densus 88）發言人Mayndra Eka Wardhana透露，調查人員已搜索了疑犯的住所，但仍在調查他的作案動機。