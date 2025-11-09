中方暫停兩用物項對美出口管制措施1年　涉鎵鍺銻等關鍵材料

根據中國商務部11月9日公告，中方即日起暫停實施兩用物項對美國出口的管制措施一年，涉及鎵、鍺、銻等關鍵材料。



公告稱，經批准，自即日起至2026年11月27日，商務部公告2024年第46號（《關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》）第二款暫停實施。

這項去年12月發布的公告內容包括：一、禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口；二、原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。

2025年11月9日，中國商務部發布公告表示，經批准，自即日起至2026年11月27日，商務部公告2024年第46號（《關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》）第二款暫停實施。（商務部網站）

此前，商務部5日表示，為落實中美在吉隆坡經貿磋商的共識，中方決定自11月10日，停止對3月被列入出口管制管控名單、禁止出口兩用物項的15間美國實體實施有關限制，並暫停對4月列入同一名單的16間美國實體實施限制1年。中方也停止對被列入不可靠實體清單的多間美國實體實施相關措施。