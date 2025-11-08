福建艦｜ 美媒熱議「無人僚艦」　又一款中國神秘戰艦引逆天猜想

中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦正式入列。福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，中國邁入三航母時代。福建艦自然引爆了西方媒體的高度關注。《紐約時報》直指「進一步挑戰美國」。（更多內容見：《「福建」號入列 服役整個航母戰鬥群 對美國衝擊有多大？》）。但，讓西方媒體大跌眼鏡的又何止是福建艦。

美國「動力」網站「戰區」頻道11月5日稱，央視軍事頻道近日在報道中公布了AR-500CJ無人直升機海上測試的視頻。報道稱，AR-500CJ是中國航空工業集團公司（AVIC）研製的AR-500系列無人機中的艦載版本，於2022年首飛。

儘管這段視頻並未提及AR-500CJ無人直升機測試時搭乘的艦艇名稱，也沒有提供該艦艇的全貌。但從該船飛行甲板的尺寸和佈局，特別是右舷靠近艦尾的梯形區域，以及艦艇的標識，都與江蘇2022年下水的一艘迷你航母的設計完全吻合。

美國「海軍新聞」（Naval News）稱，衛星照片顯示該艦長約100米，寬約25米，右舷靠近艦艏處有一個小型艦島。「從整體佈局來看，這就是一艘航母。」但它在各方面都不同尋常。其船體採用寬間距的雙體船設計，「雖然雙體船可以在噸位受限的情況下儘可能擴大飛行甲板面積，因此經常出現在航母的規劃方案中，但此前從未真正有航母採用這種設計」。

此外，衛星圖像分析顯示，它的飛行甲板非常低矮，因此不太可能存在機庫甲板，顯示它似乎並非為支持高強度或長時間的航空作業而設計。

美國「戰區」頻道（The War Zone）認為，儘管這種「迷你無人航母」相對較小的尺寸和總體配置限制了其在實際作戰中持續部署的能力，但它依然能夠在很多任務中發揮作用，包括無人機測試（AR-500CJ無人直升機上艦的視頻就證實了這種用途），或者在近海訓練大型無人機的海上起飛和着陸——「迷你無人航母」的飛行甲板足夠寬敞，可以起飛翼展約為20米大型無人機，同時該艦飛行甲板的存在，本身就表明它考慮了無人機在艦上降落的需求，不然只考慮起飛需求的話，那麼在普通軍艦的飛行甲板上利用彈射器或助推器起飛就可以了。

除了這些輔助用途外，這種「迷你無人航母」在實際作戰環境中也可能發揮作用，包括釋放較大型的無人機，與大型有人艦艇協同作戰——畢竟超級航母的載機數量總歸是有限的，大型無人機佔據空間的問題不容忽視。

2025年11月5日，中國首艘電磁彈射航空母艦「福建號」在海南省三亞市某海軍港舉行服役暨升旗儀式。（新華社）

美國防務博客網站日前也有發布了一篇報道，提到了中國正在建造一款新型半潛式「武庫艦」。報道提到，最近衛星在廣州黃埔造船廠發現了一艘「神秘戰艦」，船體大部分被防水布遮住，顯然是為了保密。

在中國造船廠，一艘新型三體船被帆布遮蓋著。美國軍事博客推測很可能是一艘無人駕駛的半潛式艦艇，但尚未得到證實。

報道認為，這船已經公開的部分，帶有明顯的高航速特點和半潛船特徵，同時船體結構狹小，看不出能夠容納船員的船艙特徵，因此報道猜測，這可能是1艘無需人員的無人艦艇。平坦的甲板很可能是用來安裝垂發系統，說明這還是一款接近「武庫艦」概念的新型艦艇。

報道援引一些專家的觀點認為，該無人艇可以安裝48個或64個垂發系統，可以攜帶反艦/陸攻巡航導彈，或者艦載彈道導彈；但艦艇上沒有安裝用於制導和態勢感知的設備，意味着該艦艇並不能獨立作戰，而是依附於有人艦船的作戰體系。

這個設計讓很多人聯想到了「武庫艦」 (Arsenal Ship)。這是上世紀末、本世紀初，美國海軍提出的一種「次世代戰艦」，特點是「軍艦上基本上什麼都不裝，只裝垂發」，作戰時只需要前往指定海域，清空彈藥架即可。

隨着下一代巡洋艦的各式概念發展，曾經在1990年代後期紅極一時的「武庫艦」（Arsenal Ship）可能會改頭換面重來，而且成為無人戰鬥艦，跟隨先進巡洋艦發揚火力。（Institute for National Strategic Studies）

美國有些人對這款神秘戰艦的「逆天」猜想，他們認為，中國海軍很可能借鑑了空軍「無人僚機」的概念，發展出了一種新型「無人僚艦」概念，也就是說，一艘軍艦可以指揮好幾艘這款無人戰艦，相當於在原有垂發的基礎上，額外增加了數十個甚至上百個垂發。這種軍艦的出現，意味着中國軍隊的分佈式作戰體系，又有了重大進展。

美國人對它的猜想都很「逆天」，他們認為「無人僚艦」的概念，不僅可以擴展到垂發等火力單位，還能擴展到雷達、火控和態勢感知等系統，也就是將一艘軍艦拆成幾艘來造，損失掉一兩個部件，也很容易替換。也就是說，中國的「分佈式」作戰體系，不僅是作戰單元的分佈，就像武器系統本身也是「分佈」的。

2025年9月22日，殲-35艦載戰鬥機從中國第三艘航母「福建艦」上電磁彈射起飛（資料照片/新華社）。

自從六代機相繼亮相、九三閲兵展出一堆先進無人機後，再也沒有人懷疑中國裝備研發能力，甚至美國已經開始緊張，美國人開始逐漸失去自信，這種心態轉變體現在很多地方。比如說美軍這幾天連續試飛了兩款無人機，分別是安杜里爾公司（Anduril Industries, Inc.)的YFQ-44A和通用原子公司的YFQ-42A，美媒在報道的時候，宣稱這是美軍「追趕與中國差距」的努力。

傳統基金會最新發布的《中國軍力報告》也首次承認，在西太平洋地區，美軍的傳統優勢「已不復存在」；戰略與國際研究中心則在最近的模擬推演中顯示，在台海衝突想定下，美軍需要付出「難以承受的代價」。

雖然美媒出現了焦慮，但認清現實還是必須正視中美軍事實力存在差距。但美媒感嘆稱，作為對比，受限於拉垮的美國造船業，就連「黃貂魚」艦載無人加油機的測試，也一再拖延，這對於美國來說才是真正的麻煩。