美國政府停擺｜再有近1500航班取消、6000多班機延誤

美國聯邦航空管理局（FAA）由於政府停擺，下令減少航空交通，美國航空公司週六取消了1460班航班。紐約地區三大機場之一新澤西州紐瓦克機場受影響最為嚴重，抵達航班延誤平均時間逾4小時，取消的航班數目和芝加哥的奧黑爾國際機場及北卡羅來納州的夏洛特道格拉斯國際機場並列最多。有業內人士警告，其他行業也可能受到影響。



FAA周六報告稱，空中交通管制人員嚴重短缺，影響了37個機場塔台和其他管制中心，並導致至少12個美國主要城市的航班延誤，其中包括亞特蘭大、紐瓦克、舊金山、芝加哥和紐約；新澤西州夏洛特和紐瓦克的人員短缺也造成了交通擁堵。

到目前為止，美國許多最繁忙機場的航班減少尚未造成大規模混亂。但有旅客表示，「旅行本來就夠讓人焦慮的了。再加上這些航班延誤，真的讓一切都變得更加艱難。」、「我們都要旅行。我們都有地方要去。我希望政府能夠解決這個問題。」

美國交通部長達菲（Sean Duffy）警告說，如果政府停擺持續下去，更多空中交通管制員失業，可能需要進一步削減航班。（Reuters）

有分析警告，假如航班取消的數量繼續增加，並持續到感恩節假期臨近，那麼相關的影響將會加劇，並將遠遠超出航空出行的範疇。此後可能影響商店物價上漲，因為美國近一半的航空貨運都是透過客機的貨艙運輸的。

美國交通部長達菲（Sean Duffy）警告說，如果政府停擺持續下去，更多空中交通管制員失業，可能需要進一步削減航班。