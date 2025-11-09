凌晨3點開會同做馬都不夠？　高市早苗計劃與全體閣員一同減薪

日本首相高市早苗10月初當選自民黨總裁後，明言要「放棄工作與生活平衡」，更呼籲自民黨同仁要像「馬一樣（辛勤）工作」。她最新於11月7日約凌晨3時開會，備戰當日早上舉行的國會質詢，凌晨開會一事引發議論，她其後向秘書及隨扈致歉。屬「工作狂」的高市早苗近日亦提議，削減包括她自己在內的全體內閣成員的薪水。



據《日本時報》8日報道，政府最快將於11日（周二）召開相關部長會議，確認暫停向首相和內閣大臣發放額外津貼。這些津貼是在議員薪水之外額外發放的。

2025年11月1日，韓國慶州，日本首相高市早苗出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會後記者會上發表講話。（Reuters）

據報道，高市早苗希望透過落實她長期以來削減內閣大臣薪水的呼籲，來展現她對改革的決心。自民黨的新執政聯盟夥伴，日本維新會亦呼籲改革，以減少議員的特權。

高市早苗在10月份的就職新聞發布會上表示：「我將修改法律，確保（內閣成員）的薪酬不會超過國會議員的薪金。」

政府正在考慮在法律中明確規定，首相和內閣大臣的額外津貼「暫時」不會發放。

目前，國會議員的月薪為129.4萬日圓（約6.6萬港元）。此外，據內閣官房長官木原稔透露，在上述基礎上，首相每月可額外獲得115.2萬日元（約5.84萬港元），而內閣大臣則額外獲得48.9萬日圓（約2.48萬港元）。

然而，作為行政和財政改革的一部分，首相將退還每月總收入的30%，內閣大臣亦將減少每月總收入的20%。這代表首相的額外津貼實際上降至39萬日圓（約1.98萬港元），內閣大臣的額外津貼降至11萬日圓（約5600港元）。

日本維新黨聯席主席藤田文武在社交平台上表示，高市早苗削減內閣成員薪資的計劃「非常棒」。

一位政府高級官員表示：「這反映出，如果日本維新黨採取改革措施，首相也願意進行痛苦的改革。」

2025年10月24日，日本東京，新任首相高市早苗在國會發表就職演說。（Reuters）

與此同時，在政府致力提高民眾收入之際，有人質疑削減內閣成員薪資的做法是否妥當。

國民民主黨黨首玉城雄一郎4日曾在新聞發布會上批評這項減薪計劃，稱其為「通貨緊縮思維的象徵」。

一位現任內閣成員則表示：「我（對減薪）心情複雜。」