高市早苗為備戰國會質詢凌晨3時開會　向秘書隨扈致歉

日本首相高市早苗10月初當選自民黨總裁後，明言要「放棄工作與生活平衡」，她最新於11月7日約凌晨3時開會，備戰當天早上舉行的國會質詢，凌晨開會一事引發議論，她7日向秘書及隨扈致歉。



2025年10月4日，日本東京，圖為高市早苗在勝選自民黨總裁後出席記者會。（Reuters）

據日媒報道，高市早苗當天從東京赤坂的眾議員宿舍乘車出發，約凌晨3時抵達首相公邸，與秘書開會3個多小時，以備戰她上任以來的首次眾議院預算委員會會議。

高市早苗之後解釋，到了眾議院預算委員會會議的前一天晚上，得悉會議上的提問、各部門與機構的書面答覆也未準備好，她獲告知書面答覆要至約凌晨3時才能完成，故此她選擇凌晨3點前往首相公邸。

2025年10月28日，特朗普（右）2025年10月28日在駐日美軍橫須賀基地的核動力航母「喬治·華盛頓」號上演講，並邀請高市早苗（左）上台（Reuters）

她表示為「給秘書、警護人員、司機添麻煩」致歉。

共同網指，過去有不少例子是首相在預算委會議當天早上才確認答辯情況，但凌晨3點出動屬罕見，報道指，高市早苗當天開會完畢後進入首相官邸（位於公邸旁）時略顯疲憊。

日媒指，這次情況引發民眾對首相睡眠不足及幕僚人員承受工作壓力的擔憂。

高市早苗10月就任自民黨總裁時，曾表示「我要拋棄『工作和生活平衡』這句話。工作、工作、工作、工作，我會一直工作」，這番發言如今再引起關注。