日本首相高市早苗擬取消加班上限　將回歸「工作狂」時代

日本首相高市早苗有意推翻五年前出台的加班工時上限條例，讓日本回到工作狂時代。在勞動力短缺的日本，高市的新策被指對企業有利。但是，作為勞動方卻強烈反對。



2019年，日本廣告巨頭電通公司的一名員工因加班過度，經不起工作壓力而自殺。此事引起當局關注並啟動改革，出台勞動法限制員工加班。按條例，每年加班不得超過720個小時，違例者將被罰款和列入黑名單。

高市在當選自民黨黨魁後，標榜自己是工作狂，也鼓勵議員們放棄「工作與生活平衡」的作風，加倍工作。在星期三（11月5日）的參院全體會議上，反對黨追問她是否有意取消勞動法，放寬工時限制。

高市說：「日本推出《工作方式改革法》已超過五年，我瞭解勞動部正在對這個條例進行檢討，也理解各方對工時規定存在不同意見，也認為這一條例有副作用。我擔心的是限制加班就是減少加班費，會影響人們的生計。為了賺多些錢，人們甚至從事自己不熟悉的兼職，這樣更有壓力，甚至對健康有害。」

在日本各行業中，有人認為，由於勞動力短缺，有必要放寬。但也有人認為，每月加班100小時是過勞致死的臨界點，反對更改。

一名37歲的貨車司機認為不該取消，他認為，政府今年剛剛啟動對貨車司機的加班時間進行限制是好事。在這之前，他們這一行有時每六個月才休息一天。

他說：「放鬆管制對企業或許有利，但對勞動人群來說，一切都將回到老樣子。我希望政府能夠理解我們的處境。」

根據日本衛生部的資料，即便目前政府已限制過度加班，但因長時間工作導致腦部和心臟疾病等工傷事件仍持續上升。去年，共發生了241案例，創五年來新高。

對高市要取消加班上限，東京勞動協會負責人小室義惠說：「現在大部分年輕人都不願意長時間工作，不能走回老路，沿用以往的加班無上限的做法，這與時代不符，會造成人才流失。」

在另一方面，希望增加收入的人們對高市的新策都表示支持。28歲的男上班族表示：「新政策能為那些渴望更加努力工作，賺更多錢的人創造工作環境。」

據報導，日本一些公司為了隱瞞員工加班，還施壓員工自願進行「隱形加班」來維持運轉。這些公司的員工當然也希望條例取消，讓他們能在合理的程式下獲得加班費。

日本法定工作時間為每週40小時，加班時限每年720小時，這實際上已比歐美國家多兩倍。然而，由於勞動力短缺日益嚴重，日本業界大多希望以加倍加班來解決問題。

對於積極引進外資，發展先進科技的企業對高市的新策表示支持。福岡縣一家機械製造業老闆說：「台積電在熊本縣設廠，我們的訂單應接不暇。然而，基於加班上限，我們不敢接太多訂單。過度的勞動改革，阻礙了我們的發展。」

