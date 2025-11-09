泰國新規生效 這個時段飲酒要被罰2400港元
撰文：聯合早報
出版：更新：
泰國酒精管制新規生效，酒精飲料的營銷和廣告限制收緊，午間禁售時段飲酒的人將面對高額罰款。
泰國早在1972年就規定大多數零售店和超市在下午2時至5時禁止售賣酒精飲料。《酒精飲料管制法》修訂版周六（11月8日）生效後，在禁售時段或禁售地點飲用或被提供酒精飲料的人，也將面臨最高1萬泰銖（約2400港元）的罰款。換言之，當局以前只罰商家，現在顧客也會被罰。
持有執照的娛樂場所、酒店、旅遊區裏獲認證的場所，以及提供國際航班的機場享有豁免，不受新規限制。
泰國餐飲協會主席查農（Chanon Koetcharoen）擔心，新規將阻礙餐飲業的發展，因為如今受到限制的也包括顧客。他舉例說，如果餐館於下午1時59分賣了一瓶啤酒給顧客，而顧客坐在餐館內飲酒至2時05分，那就觸犯了新規，顧客將面對罰款。
另外有人擔心，一些官員可能濫用更為嚴厲的新規對顧客和餐館徵收罰款，實則中飽私囊。
主張放寬酒精飲料管制的反對黨人民黨議員陶皮普（Taopiphop Limjittrakorn）認為，應該廢除禁售時段，讓酒精飲料可全天銷售。他指出，新規可能令外國遊客感到困惑，他們可能會在下午2時之前點了酒，但過了2時才喝，無意中違規。
《酒精飲料管制法》修訂版也禁止酒精飲料廣告，除非廣告內容完全基於事實。利用明星、網紅或公眾人物來宣傳酒精飲料也屬違規。
本文獲《聯合早報》授權轉載
環球小姐大賽總監痛哭致歉 早前曾公開斥責墨西哥小姐「笨蛋」環球小姐賽事總監斥墨西哥佳麗「笨蛋」 選手齊離場抗議｜有片泰王哇集拉隆功下週國事訪問中國 1975年中泰建交後泰君主首訪華緬甸KK園區僅「表面掃蕩」？ 逃離者或被轉賣或被黑市收編再就業