泰國新規生效　這個時段飲酒要被罰2400港元

泰國酒精管制新規生效，酒精飲料的營銷和廣告限制收緊，午間禁售時段飲酒的人將面對高額罰款。



泰國早在1972年就規定大多數零售店和超市在下午2時至5時禁止售賣酒精飲料。《酒精飲料管制法》修訂版周六（11月8日）生效後，在禁售時段或禁售地點飲用或被提供酒精飲料的人，也將面臨最高1萬泰銖（約2400港元）的罰款。換言之，當局以前只罰商家，現在顧客也會被罰。

持有執照的娛樂場所、酒店、旅遊區裏獲認證的場所，以及提供國際航班的機場享有豁免，不受新規限制。

泰國餐飲協會主席查農（Chanon Koetcharoen）擔心，新規將阻礙餐飲業的發展，因為如今受到限制的也包括顧客。他舉例說，如果餐館於下午1時59分賣了一瓶啤酒給顧客，而顧客坐在餐館內飲酒至2時05分，那就觸犯了新規，顧客將面對罰款。

另外有人擔心，一些官員可能濫用更為嚴厲的新規對顧客和餐館徵收罰款，實則中飽私囊。

主張放寬酒精飲料管制的反對黨人民黨議員陶皮普（Taopiphop Limjittrakorn）認為，應該廢除禁售時段，讓酒精飲料可全天銷售。他指出，新規可能令外國遊客感到困惑，他們可能會在下午2時之前點了酒，但過了2時才喝，無意中違規。

2022年12月16日，在泰國布吉島芭東步行街的一間酒吧外，一名泰國工人手持啤酒招牌，向遊客推銷啤酒。（Getty）

《酒精飲料管制法》修訂版也禁止酒精飲料廣告，除非廣告內容完全基於事實。利用明星、網紅或公眾人物來宣傳酒精飲料也屬違規。

本文獲《聯合早報》授權轉載

