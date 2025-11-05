緬甸KK園區僅「表面掃蕩」？　逃離者或被轉賣或被黑市收編再就業

緬甸軍方10月下旬大掃蕩對惡名昭彰的KK園區，展現政府強力打詐的態度，希望藉此扭轉國際形象。據外媒援引多名知情人士及專家說法報道，這次掃蕩的結果實際上只是讓這些詐騙犯流入黑市，進行收編後重新尋求「再就業」的機會，編入其他詐騙基地。



報道指，許多在KK園區工作的人是遭詐騙集團誘拐進去的，但也有一些人是為了高薪而主動加入。10月下旬，緬甸軍方大舉掃蕩KK園，逾1,500人因而逃到泰國境內。但仍有不少人選擇留低，繼續在黑市尋找新工作機會。

有逃離KK園區後在緬甸邊境的另一詐騙園區自願工作的人表示，幾百名從KK園逃走的人到了這個新園區，原因是這裏月薪高達1,400美元（約10,884港元）。他說：「部份人會被黑心老闆帶走，有些則會被好的公司僱用。這一切要看運氣。」

另一名在鄰近園區工作的中國籍男子透露：「每晚都聽到爆炸聲，但只是做個樣子，並非緬甸當局真心採取取締行動。」

緬甸軍方10月25日使用炸藥，炸毀克倫邦妙瓦底市KK園區內的建築，現場爆出火花和巨響；涉事園區至少有2,000名外籍人員逃往泰國，其中亦有部分疑似涉詐人員試圖通過緊鄰KK園區、位於緬泰邊界的莫伊河（Moei River），遊到對岸的泰國以逃命。（Thai PBS）

非營利組織「打擊跨國組織犯罪全球倡議」（Global Initiative Against Transnational Organized Crime）的資深專家Jason Tower指出：「許多員工被其他詐騙集團收編，他們可能單純將此視為工作。」這種「再就業」現象，暴露了單點掃蕩的局限性。

有專家估計，KK園之前約有2萬員工，其中絕大多數是中國公民，逃往泰國可能不到總數的10%。

此外，當地武裝組織在清剿行動後立即趁機賺錢，將逃走的詐騙園的員工轉賣給其他詐騙園區，每人最高可賣得7萬美元（約54.4萬港元）。

有專家警告，詐騙集團展現出驚人的適應能力。如果不能從源頭切斷經濟誘因和人口販運鏈，單靠軍事行動難以根治問題。隨着詐騙人力向周邊國家流動，區域聯合執法正面臨更嚴峻考驗。