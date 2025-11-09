歐盟指中方同意恢復出口安世晶片　商務部：促荷蘭盡快糾正錯誤

歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）11月8日在社交平台上表示，已確認中國商務部同意簡化安世半導體（Nexperia）向歐盟和全球客戶出口晶片的程序，只要證明晶片將用於民用用途，便會發布出口限制豁免許可。有關措施已即時生效。商務部9日表示，中方注意到歐方已表示會做荷方工作，歡迎歐方繼續發揮影響力，促荷方儘快糾正錯誤做法。



謝夫喬維奇8日表示：「我們正繼續與中國和荷蘭政府進行密切溝通，努力建立一個持久、穩定、可預測的框架，以確保半導體流動的全面恢覆。這種穩定性和可預測性對於歐洲的工業基礎至關重要，有助於提升其全球競爭力。」

2025年11月8日，歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）在社交平台上表示，已確認中國商務部同意簡化安世半導體（Nexperia）向歐盟和全球客戶出口晶片的程序，只要證明晶片將用於民用用途，便會發布出口限制豁免許可。有關措施已即時生效。（X@MarosSefcovic）

商務部9日回應時表示，造成當前全球半導體供應鏈混亂的源頭和責任在荷方，中方注意到歐方已表示會做荷方工作，希歐方進一步加大工作力度，促荷方儘快撤銷相關措施，保障安世半導體相關產品正常供應。

2025年11月6日，商務部發言人何亞東召開例行新聞發布會。（商務部網站）

中方本着對全球半導體供應鏈安全穩定的負責任態度，已採取切實措施，對合規的用於民用用途的相關出口予以豁免。商務部發言人強調，歡迎歐方繼續發揮影響力，促荷方儘快糾正錯誤做法。