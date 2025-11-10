胡塞武裝：若加沙停火破裂　將恢復攻擊以色列

也門胡塞武裝（Houthis）11月9日警告，如果加沙地帶停火協議破裂，該組織將恢復襲擊以色列，並禁止以色列船隻在紅海和阿拉伯海航行。



圖為2025年7月4日，在也門首都薩那，以胡塞武裝（Houthis）支持者為主的民眾集會，聲援加薩巴勒斯坦平民，參加者不乏兒童。（Reuters）

新華社引述胡塞武裝控制的馬西拉電視台（Al Masirah）報道，胡塞武裝總參謀長邁達尼（Yousif al-Madani）當天致函哈馬斯屬下武裝派別卡桑旅（al-Qassam Brigades）指揮部，稱胡塞武裝正密切關注事態發展，如果以色列恢復攻擊加沙，該組織將重啟對以色列本土的軍事行動，並再次對以色列在紅海和阿拉伯海的航運實施封鎖。

此前，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表電視講話稱，胡塞武裝對以色列構成威脅，以色列正採取行動消除這一威脅。

上星期，胡塞武裝宣布進入全面動員狀態，加強控制區內安全措施，設立更多檢查站，並以涉嫌「為以色列從事間諜活動」為由，拘押多名聯合國機構人員。