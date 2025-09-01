胡塞武裝突擊聯合國機構駐也門辦事處 外媒稱至少11人被扣留
撰文：蕭通
路透社8月31日引述消息稱，也門胡塞武裝（Houthi）當日突擊首都薩那（Sanaa）的聯合國機構辦事處，並扣留了至少11名工作人員。路透社稱無法核實該消息，聯合國駐紐約代表未有評論。
路透社報道，這次突擊行動前，以軍28日曾空襲薩那，造成胡塞武裝政府總理，以及多名部長喪生，未知是否與這次突擊有關。美聯社引述聯合國官員，以及胡塞武裝成員的消息稱，聯合國世界糧食計劃署（WFP）、聯合國兒童基金會（UNICEF），以及世界衛生組織（WHO）的辦公室也遭到突擊。
聯合國世界糧食計劃署（WFP）發言人Abeer Etefa表示，安全部隊於當日上午突擊該機構的辦公室，該機構至少有一名人員在薩那被拘留，另有其他工作人員在其他地區被扣留。美聯社報道，除WFP以外，UNICEF也有工作人員失去聯繫，可能亦被扣留。
