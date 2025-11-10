高市早苗稱若「台灣有事」或採取行動　中國領事威脅「斬首」惹議

日本首相高市早苗11月7日表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）可能使日本進入「生存危機事態」，屆時可以行使集體自衛權。中國駐大阪總領事薛劍在社交平台X回應有關報道稱，「應毫不猶豫地斬首（高市）」。雖然他隨後刪除貼文，但繼續批評日本涉台言論，稱「台灣問題與日本無關，應由中國人自行解決」。不過，這則貼文迅速在日網和政治圈掀起軒然大波，被批評「可以解讀為對高市首相的殺害預告，性質極為惡劣」。



高市早苗早前在眾議院表示：「我們的立場始終是希望和平解決（台灣問題），如果出現武力攻擊，那麼被認定為生存危機事態的可能性很高。」

對此，薛劍在X上用日語評論：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，應該毫不猶豫地斬掉。你們做好覺悟了嗎？」

▼薛劍：應「斬首」高市早苗

此番言論隨即在網上引發爭議，日本福島縣議員渡邊康平批評其無法接受、呼籲將他驅逐出境。

薛劍隨後刪除了該貼文，周日又發文稱：「『台灣有事就是日本有事』是一部分愚蠢的日本政客選擇的一條自取滅亡之路......它違反了《中日和平友好條約》的法律義務，無視台灣回歸中國這一二戰勝利的成果，背棄了戰敗國應承擔的義務，並且完全忘記了《聯合國憲章》中關於前敵國的條款。」

2025年11月9日，中國駐大阪總領事薛劍在社交平台X（舊稱Twitter）表示，「台灣有事就是日本有事」是一部分愚蠢的日本政客選擇的一條自取滅亡之路。（X/ @xuejianosaka截圖）

他呼籲日本能恢復一點理智和守法精神，理性地思考台灣問題，以免重蹈戰敗後的覆轍。

中國外交部上周表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係的政治基礎和日方基本信義。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，中方敦促日方深刻反省歷史罪責，恪守一個中國原則和中日四個政治文件的精神，在台灣問題上謹言慎行，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。