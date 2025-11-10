緬甸軍方稱拆除KK園區近150建築　疑以小規模爆炸回應國際輿論

緬甸軍方周日（11月9日）表示，在打擊境內KK園區電騙窩點的行動中，對園區內148棟建築物進行拆除。外媒亦引述當地居民透露，近日聽到附近傳來陣陣爆炸聲。不過，有專家表示，緬甸軍方的突襲效果可能只屬小規模，僅藉此來緩解國際社會要求打擊電騙的壓力。



緬甸軍方10月下旬突襲KK園區，捕獲2000多名疑犯，逾1500人因而逃到泰國境內。軍方周日透過官媒表示，他們在園區內發現148棟建築，包括宿舍、一棟4層高的醫院和一棟2層卡拉OK歌廳，還有健身房、水療中心。其中101棟已被拆除，其餘47棟正在拆除中。

自從上個月突襲開始起，園區附近緬甸居民和泰國邊境居民都表示不斷聽到爆炸聲。

緬甸軍方宣布其部隊已「清剿」KK園區後，有當地居民稱，因傳出軍隊即將進入的消息，KK園區的中國人們2025年10月22日上午紛紛逃離工廠。（網上圖片）

有外媒引述專家表示，軍政府的突襲可能是有限的，其經過精心策劃、有意公開宣傳，目的是試圖緩解國際社會要求打擊電騙中心的壓力，同時避免嚴重損害其從中獲取的利潤。