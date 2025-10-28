緬甸剿KK園區千人「跳河出逃」 疑為東盟峰會「刷成績」 | 有片
撰文：張涵語
出版：更新：
緬甸軍方10月25日使用炸藥，炸毀克倫邦妙瓦底市KK園區內的建築，現場爆出火花和巨響；軍方誓言要摧毀整個園區。涉事園區至少有2,000名外籍人員逃往泰國，其中亦有部份涉詐人員試圖通過緊鄰KK園區、位於緬泰邊界的莫伊河（Moei River），游到對岸的泰國逃命。
綜合外媒報道，逃走的外籍人員最多是印度人，有399人，另有147名中國公民，其餘的則來自泰國、尼泊爾、加拿大等21個國家的人。泰國官員表示，目前逃離的人數至少超過2,000人。
網絡影片顯示，部份涉詐人員游入湍急的莫伊河，以試圖從KK詐騙園區逃到對岸的泰國。據悉，一些人在嘗試游泳渡河往泰國期間遇溺身亡。目前確認3人死亡，並已找到遺體。
泰國移民局發言人Choengron Rimpadee表示，當局正與達府的地方移民官員合作，核查每個人的身分證明、旅行資料和犯罪紀錄，強調將依法對入境者採取嚴厲措施。根據指紋和生物特徵比對，發現部分人員有犯罪紀錄。泰國當局目前正在核對國際逮捕令。
有分析指，緬甸此舉是為了展示其有效打擊電信詐騙的成果，以便能夠在10月26日至28日於馬來西亞舉行的東盟峰會上，向中國及其他國家進行匯報。
