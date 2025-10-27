緬甸軍方炸毁KK園區部份建築　至少逾2000人逃往泰國3人遇溺亡

緬甸軍方10月25日使用炸藥，炸毁克倫邦妙瓦底市KK園區內的建築，現場爆出火花和巨響；軍方誓言要摧毀整個園區。涉事園區至少有2,000名外籍人員逃往泰國，泰國當局已加強邊境管控，並對入境人員進行犯罪紀錄核查。



綜合外媒報道，緬甸軍方上周五晚也曾炸毀該園區的其他建築物，在對岸的泰國達府也聽到爆炸聲。緬甸當局計劃先摧毀園區內未完工或外圍的建築，然後再瞄準集團核心業務所在地的中心建築。軍方稱，此舉旨在表明其清除電騙網絡的決心。

逃走的外籍人員最多是印度人，有399人，另有147名中國公民，其餘的則來自泰國、尼泊爾、加拿大等21個國家的人。泰國官員表示，目前逃離的人數至少超過2,000人。消息指，部份人嘗試游泳渡河往泰國，期間有人遇溺身亡。目前確認3人死亡，並已找到遺體。

有分析指，緬甸此舉是為了展示其有效打擊電信詐騙的成果，以便能夠在10月26日至28日於馬來西亞舉行的東盟峰會上，向中國及其他國家進行匯報。圖為10月26日的東盟會議。(Reuters)

泰國移民局發言人Choengron Rimpadee表示，當局正與達府的地方移民官員合作，核查每個人的身分證明、旅行信息和犯罪紀錄，強調將依法對入境者採取嚴厲措施。根據指紋和生物特徵比對，發現部分人員有犯罪紀錄。泰國當局目前正在核對國際逮捕令。

