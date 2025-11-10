伊朗批准調整貨幣面值「去掉四個0」　央行稱結構性與象徵式改革

伊朗官方本週六（11月8日）正式宣佈，伊朗憲法監護委員會正式批准貨幣改革法案，授權中央銀行啟動里亞爾（IRR）面額調整計劃，將現行貨幣面值末刪除四個0，有關調整將在未來5年內，逐步完成。這一歷史性決議，標誌着醞釀34年的貨幣改革方案已完成所有立法程式，即將進入實施階段。



根據伊朗媒體報道，新法案規定10,000舊里亞爾將兌換1新里亞爾，同時恢復傳統輔幣單位「Qeran」（格蘭，暫譯）（1新里亞爾=100 格蘭）。伊朗央行獲授權開展為期兩年的系統準備工作，並設5年過渡期確保新舊貨幣平穩轉換。

伊朗央行官員表示，此次面值調整更多是結構性與象徵性改革，並不會改變貨幣的實際價值。分析認為，當前伊朗貨幣改革主要解決因持續通脹導致的「面額零數過多」問題，旨在提升貨幣使用效率，增強公眾對本國金融體系的信心。

2025年2月9日，伊朗德黑蘭（Tehran），一位貨幣交易商在伊朗裏亞爾（Iranian Rials）貶值時清點貨幣。（Reuters）

儘管經濟學家指出這屬於技術性調整，仍需配合財政紀律才能真正穩定幣值，但此項歷時數十載才得以推動的改革，仍被視為伊朗應對經濟挑戰的重要里程碑。隨着法案的正式實施，伊朗將開啟自1970年代以來最深刻的貨幣體系變革。