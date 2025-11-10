美國清潔工走錯地址遭槍殺　屋主遵《就地防御法》或無罪惹議

美國印第安納州懷茨敦鎮（Whitestown）11月5日發生命案，一名危地馬拉裔女清潔工因走錯地址，在一戶人家門前被槍殺。警方表示，開槍者是屋內一名住戶。但由於該州實行《就地防御法》（Stand-your-ground law），槍手可能不會背負罪名，這導致死者家屬表示不滿、要求懲罰槍手。



死者是32歲的危地馬拉女移民佩雷斯（Maria Florinda Rios Perez），上周三上午和丈夫貝拉斯克斯（Mauricio Velásquez）準備到一戶人家進行清潔工作，卻因上錯門而喪命。

據稱她當時手裏只有幾把鑰匙，並不具威脅性。結果她還未進門，頭部就中了槍。貝拉斯克斯說：「看到我的妻子躺在我懷裏，已經沒有了生命，渾身是血，我覺得他們把我的一切都奪走了。」

懷茨敦警方表示，當天曾接獲報案，稱懷茨敦鎮發生強闖民宅事件。到現場時，卻發現佩雷斯已死在丈夫懷中。後來證實死者是上錯門，案件已經被提交給該州布恩縣（Boone County）檢察官辦公室，以審查決定是否對此案提起刑事訴訟。

警方在聲明中，沒有透露槍手的具體身份，並否認警局和該屋主有任何私人聯繫。

▼警方：案情複雜不宜公布屋主身份

雖然死因被定性為他殺，但檢察官伊斯特伍德（Kent Eastwood）表示，根據該州《就地防御法》，「當涉及住宅時，個人可以使用合理武力，包括致命武力，來對抗他人。但使用武力的人必須合理地相信，該武力對於防止或終止對其住宅的非法進入或攻擊是必要的。」警方呼籲公眾不要急於下結論。

佩雷斯身後遺下4個孩子，最小的才11個月大，最大的17歲。貝拉斯克斯控訴住戶防衛過當，要求將他繩之於法。她的表弟也說：「這太不公平了，她只是想賺錢養家糊口，只是不小心走錯了房子，但他不應該奪走她的生命。」

死者的弟弟則表示，家人希望槍殺姐姐的人被逮捕、起訴並繩之以法，這不僅是為了他的家人，也是「因為明天可能會有更多像這樣的受害者」。他強調：「她沒有任何惡意。」