埼玉縣車撞4學童逃逸案　中國疑犯：飲了酒必須逃就說聽不懂日語

據日本媒體報道，10月30日，埼玉地方法院對涉嫌違反《道路交通法》等罪名的中國籍男子鄧洪鵬（43歲）舉行初審。鄧洪鵬今年5月酒後駕車，於埼玉縣三郷市內撞到放學途中的小學生，造成4名男童右腳骨折。檢方指，車上的攝錄機錄下鄧洪鵬在發生意外後的話語，指他曾表示自己當時喝了酒必須逃，有事就說聽不懂日語。



據報道，辯方表示已與四名受傷小學生中的三人達成和解，請求法庭從輕處分。辯方指：「鄧洪鵬已承認被起訴內容，於法庭上道歉稱飲酒後情緒亢奮導致判斷力遲鈍，對逃逸行為深感後悔。」

日本媒體就埼玉縣車撞學童案的報道：

檢方則指出「其駕駛行為極度危險，事故後應對態度惡劣」，並播放行車記錄儀中鄧洪鵬的語音紀錄，求處有期徒刑兩年六個月。」

據報道，埼玉縣吉川警署於5月18日逮捕三郷市居民鄧洪鵬，指控其肇事逃逸導致四名小學生受傷（同車的中國籍男子亦遭逮捕）。據悉鄧洪鵬事發前曾在附近中餐館飲下五杯啤酒。

「事故發生於5月14日下午4時許。鄧洪鵬駕駛的SUV型高級轎車與約十名放學途中的小學生群體發生碰撞。事故造成四名男童受傷，其中一名11歲的小六學生右腳背骨骼剝離性骨折，傷勢嚴重。

監視器與多部行車記錄器畫面顯示，鄧洪鵬雖曾下車，卻未實施適當救護便逃離現場。經查證，事發當日中午過後數小時內，他持續在三郷市內中餐館飲酒。研判其恐懼酒駕行徑曝光，故選擇逃離現場。」

報道指，鄧洪鵬於案發四天後的18日，在友人陪同下前往吉川警署投案。於19日移送檢方時，剃光頭的鄧洪鵬蜷縮於押解車後座，全程沉默不語。據悉，鄧洪鵬在被捕後初次訊問時，竟提出以下荒謬辯解並否認逃逸事實：「我撞到對方確實無誤，但因受害兒童表示沒事，我才離開現場。」

有專門報道交通事故的日本記者認為：「酒駕本身已是重大犯罪。若再伴隨肇事逃逸，更屬極其卑劣的行徑，將面臨更嚴厲刑責。畢竟若能及時呼叫救護車等急救措施，受害者或許尚有生還可能，而逃逸行為導致救援延誤，恐將奪走寶貴生命。要保護孩童免於魯莽駕駛造成的事故，我認為相當困難。僅在學校前設置護欄並無實質意義。或許需要像美國那樣採用校車接送等更完善的防護措施。」

本案的判決預計於11月13日宣讀。