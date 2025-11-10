美國兩黨據報接近就臨時撥款達成共識　有望結束史上最長政府停擺

美國歷來最長時間的聯邦政府停擺踏入第40日，形勢或出現轉機。美國政治新聞網站Axios報道指，經過談判後，共和黨爭取到最少10名民主黨參議員支持臨時撥款法案，為聯邦政府提供運作至明年1月的資金，參議院最快當地11月9日晚上（香港時間10日上午）投票，有望結束停擺。



報道指，相關的臨時撥款法案綑綁一攬子支出計劃，包括為軍事建設、退伍軍人事務、立法機構以及農業部等多個關鍵政府機構提供全年資金，特朗普（Donald Trump）政府要恢復在停擺期間被解僱的聯邦僱員職位。

作為兩黨爭議焦點的《平價醫療法案》，部分民主黨人有意作出妥協，同意先讓聯邦政府恢復運作，至12月底再另行獨立投票表決，是否延長《平價醫療法案》的補貼一年。

臨時撥款法案即使獲參議院通過，仍需再由眾議院作最終表決，才能由總統特朗普簽署生效，預計整個程序可能需時數日。（Reuters）

民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）告訴記者，他將投票反對撥款法案，但他暗示可能會有足夠的民主黨人支持法案獲得通過。

