美國單日取消逾2000架次航班 白宮顧問警告第四季經濟或收縮
撰文：羅保熙
出版：更新：
美國聯邦政府停擺第40日，航班追蹤網站數據顯示，截至東岸時間11月9日傍晚，全國單日取消逾2,000架次航班，創下因政府停擺削減航班措施開始以來的新高，延誤航班則超過8,000架次。白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）周日表示，感恩節是對美國經濟其中一個至關重要日子。若停擺持續，第四季經濟面臨收縮。哈塞特早兩日才預測，本季增長率可能會由早前估計的百分之3，下降到百分之1.5。
聯邦航空管理局說，全美超過15個空中交通管制中心報告人手短缺，紐約、華盛頓、亞特蘭大、達拉斯、芝加哥等繁忙機場，部分設施受影響。
美國運輸部長達菲警告，若政府持續停擺，更多航空交通管制員不會再接受無薪工作。到本月下旬感恩節、這個傳統出行旺季，美國航空交通運輸勢將接近停滯。
哈塞特日前曾表示，政府持續停擺對美國經濟的影響比預期更為嚴重，「因為停擺持續很長時間」。他指目前美國的勞動市場出現疲軟的部份原因，是持續停擺帶來的不確定性。
