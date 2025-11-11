日本熊災｜多地因熊出沒接連取消文體活動　紅葉季旅遊業受創

由於日本各地有熊出沒，當地秋季出遊活動和體育大賽接連被取消。其中，北海道北斗市一處公園10月中旬張貼公告，通知取消紅葉季亮燈活動，強調「安全第一，活動取消。」此外，札幌市也有一些公園和散步路線關閉。



因熊隻出沒異常頻繁，嚴重威脅民眾安全，日本北海道、富山縣、秋田縣等多地的文體活動接連取消。專家呼籲各地從環境管理著手，避免吸引熊隻靠近。

在7月發生送報員襲擊身亡的北海道福島町，除大相撲集訓取消外，煙花大會等至少7項活動也停辦。該町觀光協會負責人頗感困擾地說：「會場地處町中心，也無法設置電柵欄。我們能做的只有管理好垃圾。」

新潟縣阿賀也市10月31日上午10時傳出有一頭黑熊闖入一間建築公司倉庫，並將自己反鎖在裡面。直至當日下午15時左右，相關部門出動捕熊，成功使用麻醉槍捕獲並帶離倉庫。（YouTube@TeNYNEWS）

富山縣入善町亦取消了長跑接力大賽，秋田縣大仙市停辦了國家指定名勝「舊池田氏庭園」的萬聖節活動。主辦方不安地表示：「明年情況如何難以預料。」

此外，岩手縣北上市今年10月中旬發生露天溫泉員工打掃溫泉時遭熊襲擊死亡的悲劇。附近另一家溫泉酒店的工作人員說，自那之後，酒店住宿預訂率下降兩成，只泡溫泉不住宿的客人數量有時只有往年同期平均水平的三分之一，一些溫泉酒店乾脆關閉了露天溫泉。