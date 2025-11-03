貝森特：美國在稀土問題「打瞌睡」　中國是不可靠夥伴須擺脫依賴

中美元首10月30日在韓國釜山舉行「習特會」後，美國財長貝森特近日受訪時表示，中國在過去二三十年積極發展稀土產業，而美國則在稀土問題上「打瞌睡」（asleep at the switch）。貝森特形容中國是「一個不可靠的貿易夥伴」。貝森特強調，美國將在未來一至兩年，與盟友合作，儘快擺脫對中國在稀土方面的依賴。



據美媒報道，貝森特11月2日受訪時表示，美國已「團結盟友」，其中包括亞洲民主國家和印度，將建立「我們自己的供應鏈」。

2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（右一）、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（右二）與美國財長貝森特（Scott Bessent，左二）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，左三）舉行中美雙邊會談。（Reuters）

貝森特指：「我們不想與中國脫鉤，但我們需要降低風險。他們在許多領域都已證明自己是不可靠的合作夥伴，」

貝森特談到中美潛在貿易協議：「我們目前了解的情況是：儘管貿易協議尚未簽署，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周表示，協議可能「很快」就會達成，而且稀土協議將「非常頻繁地延期」。」

在「習特會」之後，中美同意，將對稀土的出口限制措施延後一年實施。

據報道，2023年，中國生產了全球61%的稀土，稀土是生產消費性電子產品、電動車和國防物資的關鍵材料。

中國佔全球精煉稀土供應量的92%。貝森特還表示：「我們成功爭取到這項出口許可制度的延期一年實施。這項制度涵蓋所有含有中國產稀土的產品，它完全行不通。」

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，美國財長貝森特（Scott Bessent）在美中貿易談判結束後，向媒體發表講話。（Reuters）

貝森特補充道：「這不是美國與中國之間的對抗，而是中國與全世界之間的對抗。」