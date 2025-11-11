BBC涉篡改剪輯特朗普講話　總裁戴維認錯指外界批評致其辭職

英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因BBC去年在美國大選前播出的紀錄片中，有關特朗普（Donald Trump，又譯川普）演講的片段剪輯存在誤導性，於11月9日宣布辭職。戴維11日向BBC員工表示，BBC犯了需要「付出代價的錯誤」，亦透露自己辭職的部分原因是紀錄片遭批評所帶來的壓力。



據英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）早前連續數日報道，一份由BBC前準則顧問撰寫的內部文件，該文件列舉了一系列錯誤，包括對特朗普2021年1月6日演講的剪輯方式。

當中所指的是BBC旗艦節目《Panorama》於2024年10月播出的紀錄片《特朗普：第二次機會？》，被指省略特朗普當日呼籲群眾「以和平且愛國的方式表達聲音」的講話，涉嫌以「篡改」手法剪輯發言，使其看起來像是在鼓勵示威者衝擊國會大樓，呼籲他們「拼死戰鬥」。事實上，特朗普當日於國會騷亂前的演講中說：「我們將走到國會大樓，為我們勇敢的參議員和眾議員們加油。」

戴維表示，在剪輯特朗普演講方面，「我們確實犯了一個錯誤」。但他反覆提醒員工，「我為這個機構感到無比自豪」，並表示BBC記者們「做得非常出色」。

戴維還透露了自己辭職的原因，除因節目有意剪輯遭到批評外，職務本身的繁重壓力、以及即將到來的BBC皇家憲章（Royal Charter）續約問題，亦導致其辭職。皇家憲章規管BBC的管治安排，該憲章及其配套協議亦承認BBC的編輯獨立性，並闡明其作為公共機構所應履行的公共職責與義務。

有關BBC皇家憲章的續期問題，外界普遍關注其牌照費的潛在變動。

BBC目前的主要收入來源是牌照費，每年費用為174.5英鎊（約1,787港元）。根據2022年達成的協議，牌照費將逐年隨通貨膨脹上升，直到2027年。

2025年11月11日，即將卸任的英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）在BBC廣播大樓外行走。其因特朗普（Donald Trump，又譯川普）紀錄片剪輯事件辭職。（Reuters）

最新一份憲章於2017年生效，將於2027年12月到期。戴維認為BBC處於非常有利的地位，並且「有非常充分的理由」進行續期。