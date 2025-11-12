特朗普：很多美國盟友都不算是「朋友」　貿易上佔便宜比中國多

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月10日表示，很多美國盟友在貿易上佔美方便宜比中國的還要多，它們很多都稱不上是美國的「朋友」。



特朗普周一接受霍士新聞（Fox News）採訪時發表上述言論，主持人當時提及中國駐大阪總領事薛劍以「斬首論」回應日本首相高市早苗涉台言論一事，並詢問前者中國是否美國的朋友。

特朗普其後談及允許60萬中國留學生赴美留學的做法辯護時，再度談及美國與其盟國的關係。

主持人質疑：「中國人不是法國人，他們監視美國、竊取美國知識產權」。對此，特朗普反問：「你覺得法國人更好？我不太肯定。」

特朗普批評美方與法國有很多矛盾，聲稱法國對美國科技加徵不公平稅項，又對美國貨徵25%稅。

2025年10月29日，韓國慶州，美國總統特朗普（Donald Trump）出席2025年亞太經濟合作組織（APEC）行政總裁峰會時舉起拳頭。（Reuters）

自特朗普上台後，美國與其盟國的關係因不同的矛盾而愈趨不穩定。美媒11日引述消息稱，英國已不再與美國分享有關加勒比海地區疑似走私販毒船隻的情報，因為英國認為美軍這些攻擊行為是非法，不希望成為美國軍事打擊的共謀。