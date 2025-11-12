拉夫羅夫否認與魯比奧通話致美俄元首會告吹　稱願恢復相關討論

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）11月11日接受俄媒訪問，就近期關切回應外界，他先是否認上月與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）的通話，導致原定在匈牙利首都布達佩斯舉行的美俄元首會面告吹，並指俄方願與美方討論恢復兩國元首會晤等問題，又強調俄羅斯沒有進行核試驗。



拉夫羅夫指出，他上月中與魯比奧之間的通話氛圍友好、禮貌並順暢，指俄方本來預期美國提出舉行峰會籌備會議的建議，但美國未有採取進一步行動，並發聲明指元首會面毫無意義。

圖為2025年9月24日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在美國紐約與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面。（REUTERS）

美國總統特朗普（Donald Trump）上月底表示，因應「其他國家」展開核試，他已下令國防部即時啟動對等核武試驗，惟未有詳細說明。拉夫羅夫今次進一步強調，稱「假如在討論核武器測試這方面」，特朗普此種說法「並不反映現實（does not reflect reality）」，他也進一步回應俄羅斯近期舉行的武器測試，稱武器是由核能驅動但未觸發核爆（nuclear detonations）。

拉夫羅夫同時否認俄羅斯向美國提交涉及對烏克蘭要求的備忘錄，導致俄美元首會面告吹，指有關文件早在普京與特朗普上月16日通話前提出，又說該文件的內容只涉及俄美元首8月在阿拉斯加會面時討論了甚麼，美方當時未有反對文件內容。

2025年9月27日，美國紐約，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席第80屆聯合國大會後召開記者會。（Reuters）

外界早前傳來消息指俄羅斯總統普京（Vladmir Putin）與特朗普計劃在匈牙利首都布達佩斯舉行會晤，不過未能成事。有聲音指元首峰會告吹與拉夫羅夫和魯比奧之間進行的通話有關。

當時俄方通報雙方圍繞如何落實兩國領導人16日通話達成的共識，就可能採取的具體步驟進行了建設性討論，而美方則聲明魯比奧在通話中強調，兩國總統即將就烏克蘭問題舉行的會談「至關重要」，因為這將為莫斯科和華府提供一個契機，共同推動俄烏戰爭的持久解決，以符合特朗普的願景。