日本專家：熊天賦異稟跑百米僅7秒　一拳力量2噸相撲手2倍｜有片

日本媒體採訪身處北海道的棕熊專家：

富士新聞網（FNN）11月10日報道，他們的報道團隊前往位於北海道的熊山（Bear Mountain），這是一個可以了解棕熊生態的設施。

記者嘗試在這片約15公頃的自然環境中探索棕熊的特質。

在確保安全的情況下，記者隨飼養員前往棕熊的住處。

熊山的園長坂出勝表示，熊的房間有兩扇門，還有雙重掛鎖。每次至少有兩個人進入其住處，這是為了安全起見。

日本「熊災」始末：

穿過一扇安全門，記者繼續往前走，映入眼簾的是一頭巨大的棕熊正在曬太陽。

坂出勝向記者指他飼養的棕熊約380公斤重。換上冬毛後，它看起來體型相當龐大。如果它站起來，舉起雙臂，大約有3米高。

坂出勝指園內養有11頭成年棕熊，它們目前正在為冬眠做準備。

乍看之下，這些棕熊似乎很溫順，但仔細觀察就會發現它們擁有鋒利無比的爪子。

2025年11月12日，日本近地多地發生熊出沒襲擊人的事件。日本電視台近日採訪了一座位於北海道，專門研究棕熊生態、現時飼養了11隻成年熊的設施。園長坂出勝表示，棕熊擁有驚人的身體能力，跑100米僅需7.2秒，比人類的最快紀錄還要快2秒。棕熊的力量更是驚人，是相撲手使出全力一擊的2倍，拳重達2噸。（網絡圖片）

此外，棕熊擁有人類無法比擬的驚人體能。坂出勝指出它們全速奔跑時，速度可達每小時50公里。儘管這些動物體重超過300公斤，擁有強壯的肌肉，使它們能夠如此敏捷地移動。人類根本無法與之匹敵。

棕熊的奔跑速度可達每小時50公里，這代表它們可以在7.2秒內跑完100米。這比人類保持的世界紀錄還要快兩秒多。

從北海道拍攝的影片顯示，一頭棕熊與一輛行駛中的汽車以相同的速度並肩奔跑。

坂出勝形容它們耐力驚人，儘管體型雖大，卻非常靈活，或者說非常柔軟。它們也很擅長游泳，因此據說能夠覆蓋很大的範圍。

此外，2024年拍攝的影片顯示，一頭棕熊以驚人的速度撞擊一輛汽車。坂出勝表示它們的拳擊力量相當於兩噸。他舉例相撲選手開賽時向前撲向對手，據說衝擊力相當於一噸，所以熊的威力是相撲手的兩倍。如果你不幸遭到攻擊，一定要做好準備；它們是日本最強壯的動物，因為它們力量和速度兼備。

據動物園管理人員稱，熊的吼叫聲（經常被攝錄機捕捉到）是一種危險信號。

坂出勝表示，在一般情況下，野熊是很少會發出聲音。它們在緊張的情況下可能會發出威脅性的叫聲。如果您認為自己在熊的吼叫聲範圍內，最好立即離開該區域。

如果您確實遇到了熊，重要的是要緩慢地離開該區域，不要轉身，以免驚動到熊。