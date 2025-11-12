中國副總理劉國中訪畿內亞　出席西芒杜鐵礦投產儀式：合作結晶

中國國務院副總理劉國中11月10日至12日應邀訪問畿內亞，並作為中國國家主席習近平主席特別代表出席西芒杜（Simandou）鐵礦項目投產儀式，他形容這項目是中畿、中非近70年友誼和合作的結晶。



新華社指，在訪問期間，劉國中同畿內亞總統敦布亞（Mamadi Doumbouya）會見，雙方就中畿關係和兩國各領域交流合作深入交換意見。

劉國中向敦布亞總統轉達習近平的親切問候，積極評價畿內亞經濟社會發展成就，對西芒杜鐵礦項目快速高效建成表示熱烈祝賀，指出這一項目是中畿、中非近70年友誼和合作的結晶，必將為畿內亞經濟發展、「西芒杜2040」戰略規劃實施作出貢獻。

2025年11月4日，幾內亞，力拓集團及其合作夥伴合資企業SimFer營運的西芒杜（Simandou）鐵礦三號和四號礦區，採礦車輛正在作業。西芒杜鐵礦是最大的高品位鐵礦床之一。（Reuters）

劉國中表示去年中非合作論壇北京峰會期間，習近平同敦布亞成功會晤，為雙邊關係發展領航定向，他指中國共產黨二十屆四中全會擘畫中國未來五年發展藍圖，中方願同幾方發揚友好傳統，加強相互支持，加深互利合作，落實好北京峰會成果，共同推進現代化建設。

報道指，敦布亞請劉國中轉達對習近平的誠摯問候，敦布亞表示，畿方從戰略高度看待幾中關係，珍視兩國傳統友誼，歡迎更多中國企業赴幾投資，將為雙方拓展多領域合作創造良好條件，畿方願同中方加強國際協作，共同捍衛主權、安全、發展利益。

中國國務院副總理劉國中11月10日至12日應邀訪問畿內亞，12日出席中非聯合醫學中心（畿內亞）協議簽署暨揭牌儀式。（新華社）

訪問期間，劉國中也出席中非聯合醫學中心（畿內亞）協議簽署暨揭牌儀式。