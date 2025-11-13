新德里恐襲｜疑分離勢力所為　莫迪：指示盡快將肇事者繩之以法

印度首都德里地標性建築紅堡（Red Fort）附近本週一晚間發生致命汽車爆炸，目前已造成至少9人死亡、20人受傷。印度總理莫迪（Narendra Modi）11月12日前往新德里一間醫院探望爆炸案傷者，他還主持內閣會議，並通過決議將爆炸案定性為「恐襲」。當局調查的最新方向，指向一個克什米爾分離勢力，並拘捕了數名嫌疑人。



莫迪周三表示，對事件中的遇難者表示哀悼，他已指示以最緊迫的速度展開調查，將肇事者、同謀及其幕後指使者繩之以法。

印度警方表示，已在克什米爾南部普爾瓦馬（Pulwama）地區連夜展開的一系列突襲行動中，至少有5人被拘留接受訊問，正調查是否跟汽車爆炸案有關。

有消息人士指，當局對當地分離勢力的調查始於10月19日斯利那加（Srinagar）出現的反印度海報。據當地傳媒報道，日前懷疑涉案的汽車司機疑，是一名在法里達巴德（Faridabad）醫學院任教的克什米爾醫生，其家人證實他自上周五起失聯，警方已帶走其家屬協助調查。

由於事件涉及克什米爾分離勢力，或加劇印巴緊張關係。印度經常指責巴基斯坦支持對其領土襲擊，稱這些襲擊是由跨境組織實施的。

今年4月，疑似武裝份子在印度控制的克什米爾地區殺害了26人，其中大部分是印度教遊客。新德里指責巴基斯坦發動了這場屠殺，但伊斯蘭堡否認。隨後，印巴兩國展開了針鋒相對的軍事打擊，使這兩個擁有核武的宿敵瀕臨爆發第三次克什米爾戰爭的邊緣。